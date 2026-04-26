Un operativo policial ejecutado en la provincia de Pisco permitió desarticular a la presunta banda criminal “Los Malditos de Sinaloa”, organización señalada de dedicarse al tráfico ilícito de drogas en esta jurisdicción.

Golpe policial

La acción fue resultado de un trabajo previo de inteligencia desarrollado por efectivos del área de Antidrogas, quienes desplegaron labores de seguimiento y vigilancia para ubicar a los presuntos integrantes de la red. Con la información recopilada, los agentes ingresaron a la zona y ejecutaron el operativo que terminó con varias capturas.

Durante la intervención fueron detenidos Andrés Miguel Andrade Huaranga (37), alias “Andresito”; Alejandro Nicolás Vásquez Matos (25), conocido como “Nico”; y Willian Alexander Cevallos Morales (25), alias “Willian”, este último de nacionalidad venezolana. Los tres quedaron bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

En el registro personal y domiciliario, la Policía incautó un total de 2,314 ketes de pasta básica de cocaína, además de bolsas conteniendo marihuana. También se hallaron diversos insumos y materiales presuntamente utilizados para el acondicionamiento, dosificación y venta al menudeo de estupefacientes.

Los detenidos, junto con la droga decomisada y las especies incautadas, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley. Las autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para determinar si existen más integrantes vinculados a esta organización.

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