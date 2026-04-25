Un sujeto fue detenido en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, por su presunta implicancia en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. La intervención se realizó en inmediaciones de la avenida Camino Real, donde efectivos policiales lograron reducir al sospechoso tras un operativo de control.

Con ketes de drogas

El intervenido fue identificado como Gustavo Enrique Tizón, quien, según la Policía, estaría vinculado a la micro comercialización de sustancias ilícitas en la zona. Durante el registro personal, los agentes hallaron en su poder aproximadamente 200 “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC), además de otras especies consideradas de interés para la investigación.

Tras su detención, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley, en coordinación con el Ministerio Público, a fin de determinar su situación legal y posibles vínculos con redes de distribución de droga en la provincia.

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