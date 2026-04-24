Los efectivos de la comisaria de Chincha Alta realizaron la detención de cinco sujetos, que serían integrantes de la banda denominada “Los maras del Toledo”, hallados en posesión de 329 ketes, al parecer, con pasta básica de cocaína. La intervención se realizó en la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS Alejandro Toledo.

Con arsenal de drogas

Los policías patrullaban por el cuadrante cuando descubrieron a este grupo de personas en actitud sospechosa por la acequia Ñoco. Se tratan de R. Rivas (41) W. Castilla (27), J. Claros (34) y J. Canales (39), este último tenía en su poder el Documento Nacional de Identidad de siete menores de edad. El motivo de su posesión es materia de investigación.

Además, durante la intervención se incautó 329 envoltorios de papel periódico que contenían la sustancia blanquecina. Los cinco sujetos quedaron en calidad de detenidos y fueron puestos a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la comisaría de Chincha por encontrarse inmersos en la presunta comisión del delito contra la salud pública.

Cabe indicar que en este sector ya se han realizado otros operativos con el resultado de incautación de droga y detención de microcomercializadores. Asimismo, fue erradicado las construcciones precarias instaladas cerca de la acequia.

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