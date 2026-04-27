Agentes del Escuadrón de Emergencia recuperaron un automóvil que le había sido hurtado a un taxista por dos falsos pasajeros cuando se encontraba por el centro poblado menor Víctor Raúl, en el distrito de Huanchaco.

Tras la alerta del acto delictivo, la madrugada del domingo, los detectives realizaron un operativo y ubicaron el vehículo de matrícula M5M-477, en la calle Pachacútec. Además, se detuvo a uno de los presuntos implicados en el robo. La víctima agradeció a los efectivos de la Policía Nacional por recuperar su herramienta de trabajo.

“Agradecido con el Escuadrón de Emergencia y la rápida acción por recuperar mi vehículo”, indicó.

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