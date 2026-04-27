Agentes del Escuadrón de Emergencia recuperaron un automóvil que le había sido hurtado a un taxista por dos falsos pasajeros cuando se encontraba por el centro poblado menor Víctor Raúl, en el distrito de Huanchaco.
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Tras la alerta del acto delictivo, la madrugada del domingo, los detectives realizaron un operativo y ubicaron el vehículo de matrícula M5M-477, en la calle Pachacútec. Además, se detuvo a uno de los presuntos implicados en el robo. La víctima agradeció a los efectivos de la Policía Nacional por recuperar su herramienta de trabajo.
“Agradecido con el Escuadrón de Emergencia y la rápida acción por recuperar mi vehículo”, indicó.
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