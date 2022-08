“Lo primero que haría es investigar al alcalde saliente porque lamentablemente hemos visto que su gestión ha sido de terror para la ciudad de Tacna”, anunció Fabiola Rojas Caypa al presentar su candidatura a la alcaldía provincial de Tacna y su lista por el movimiento Nueva Esperanza.

Aseguró que no le va a pesar ni temblar la mano temblar para hacer las denuncias correspondientes, ya que considera que se ha cometido irregularidades en la época de la pandemia.

Falta de apoyo a pobladores

“A mí me indigna como tacneña, como madre, ver que ese señor no está haciendo nada por las personas más humildes, los comedores populares no tienen ni apoyo, soy la única candidata que va a almorzar en los comedores populares y veo la necesidad que tienen y me llena de impotencia saber que existen muchas familias humildes que pasan carencias”, se quejó.

TE PUEDE INTERESAR | Pensionistas reciben apenas entre 250 a 500 soles lo cual no les alcanza para sobrevivir

Aseguró que en la crisis de la COVID-19 las canastas no han llegado directamente a las familias más vulnerables. Expuso además que no hay mano firme en las juntas vecinales porque existe ahora un desorden, por lo que es necesario hacer una auditoría y formular las denuncias correspondientes.

Revisar cada caso de terrenos

Respecto a las problemas de las invasiones de terrenos municipales, respondió qué se tiene que hacer un análisis antes de entregar los títulos de propiedad.

“Nosotros sabemos que los terrenos han sido adquiridos por sorteo y se les ha dado un plazo de 5 meses para hacer posesión y muchos de ellos no han podido, ahí radica el problema de las invasiones Fabiola Rojas lo que va a hacer es formalizar pero haciendo un análisis de cada procedimiento”, anunció la postulante.