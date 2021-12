El director regional de educación de Tacna, Javier Lira Lévano informó que falta todavía ser vacunados contra la COVID-19 un 40% de estudiantes de 12 a 17 años para que retornen a las aulas en marzo del 2022.

El docente indicó que al no ser obligatoria la inmunización algunos padres de familia no la autorizan y por ello se evalúa estrategias para que continúen las clases de manera no presencial o sensibilizarlos para que acepten las vacunas.

Avance de vacunados

Lira Lévano también contó que faltan ser inoculados el 15% de los profesores de los colegios públicos y privados a quienes sensibilizaran para que se encuentren protegidos contra el coronavirus.

El director de educación anunció que una estrategia para motivar la vacunación será premiar con gallardetes a los colegios que tengan inmunizada a toda la comunidad educativa.

Respecto al rector a las clases presenciales son 50 centros educativos en inicial, primaria y secundaria que han vuelto a las aulas tras cumplir con la implementación de los protocolos sanitarios en los planteles.