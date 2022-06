Una familia se salvó de morir en el incendio que consumió los dos pisos de su vivienda en el Comité 12 del distrito Ciudad Nueva. Fue la propietaria del inmueble Elena ramos Mamani quien dio la alerta del fuego cuando vio el fuego y ser socorrida por vecinos.

MIRA AQUÍ : Transportistas de carga y urbanos paralizan Tacna en rechazo ante el alza de combustibles

La inmesa humareda era visible desde varios kilómetros del lugar y llegar unidades contra incendios de tres compañias de bomberos y un camión cisterna de agua de la comuna del distrito para controlar el siniestro después de dos horas.

Dueña de la casa quedo conmocionada tras perder todas sus pertenencias en el incendio de su casa.

Alertados del fuego

El incendio se reportó en la casa ubicada en la manzana 35 lote 25, tres cuadras más arriba del local del SENATI, la sexagenaria mujer empezó a gritar desesperada al observar que sus hijos y nietos estaban al interior sin percartarse del fuego que se originó en el primer piso y empeza a extenderse a la segunda planta de la vivienda.

MIRA ESTO : Motociclista venezolano fallece en accidente vehicular en distrito Gregorio Albarracín

Al percartese del fuego y al no poder salir por el primer piso tuvieron que usar escaleras para ingresar a las viviendas contiguas para salvar sus vidas, llevando algunos animales de granja para que no muera quemados. Los vecinos en su desesperación empezaron a echar agua hasta que llegaron los bomberos para controlar el fuego para que no se extienda a otras casas. Tuvieron que emplear escaleras para sofocar las llamas.

Vivienda quedo inhabitable y en escombros tras ser destruida por incendio.

Se presume que un cortocircuito pueda ser la causa del siniestro y la municipalidad distrital asignó como albergue el centro de atención a población vulnerable para que puedan pernoctar, parte de la familia prefirio dormir en la losa deportiva cerca a su casa e instalarse una carpa que para que no estén expuestos a las bajas temperaturas. La policía inició las investigaciones para determinar las causas del incendio.