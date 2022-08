Al cumplirse 95 días de su desaparición, familiares y amigos de la joven madre de familia Priscila Bravo Álvarez protagonizaron un plantón en la plaza Zela y una marcha, para exigir a las autoridades que aceleren las investigaciones para dar con su ubicación.

Su hermana, Serife Bravo Álvarez e integrantes del colectivo Multisectorial Mujeres de Tacna señalaron que no se encuentra todavía el cuerpo de la joven, quién desapareció el 29 de abril del 2022 pese a que la Policía ha movilizado personal especializado, canes adiestrados y maquinaria pesada, y se ha abierto una investigación en el Ministerio Público.

En espera desde hace semanas

“Lo único que me están diciendo es que tengo que esperar, que todavía no llegan las pruebas que mandaron a Lima, ¿hasta cuándo voy a tener que estar esperando?, como siempre, lo vuelvo a repetir, yo no sé qué habrá pasado con mi hermana”, se quejó Serife Bravo.

Las pruebas que fueron enviada a lima y a la que hace referencia la pariente son prendas de vestir de varón y cabello que fueron hallados en la excavación en el predio donde se perdió la mujer.

Reclamo que es injusto que el esposo de Priscila, Benjamín Batallanos, no haya sido detenido, pese a ser la última persona que la vio con vida y tener antecedentes por agresión física y psicológica.

“Quisiera que la Policía me diga la verdad, hasta cuándo me van a tener esperando, si me dieran una respuesta concreta les juro que yo estaría tranquila, pero nada, por eso tengo que salir a las calles a pedir justicia, para que siquiera la Policía nos escuche en algo”, lamentó.

Salió a recargar celular en Calana

La joven natural de Iquitos desapareció el 29 de abril. Según Benjamín Batallanos, se encontraban en su galpón entre la avenida Los Ángeles y la calle Caramolle. Luego Priscila salió en la noche para hacer una recarga de su celular y nunca más regresó. La familia de la mujer no le cree.

En Tacna protestan por 95 día de desaparición de joven madre de familia

La Policía ha allanado el galpón y otro predio del principal sospechoso, el 9 y el 11 de junio. La sección de Homicidios y el Ministerio Público utilizaron especialistas, canes entrenados en la búsqueda de cuerpos y maquinaria. Tras cinco horas de trabajo no encontraron nada revelador. Los agentes se retiraron solo con tres sobres lacrados que contenían objetos y documentos.

“Yo solo quiero el cuerpo de mi hermana, así sea viva o así sea muerta, solo estoy pidiendo justicia por ella y por mi sobrino, por favor ayúdenme, es lo único que yo quiero, es tener esperanzas porque ya se me ha ido eso, por eso estoy acá, protestando nuevamente esperando respuestas”, exclamó la hermana de la joven madre.