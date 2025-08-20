Familiares y amigos de María del Rosario Romero Flores (30), la joven madre que fue asesinada el último domingo en su departamento de los edificios de la ex Empresa Nacional de Construcciones y Edificaciones en Tacna, aseguraron que no descansarán hasta que se haga justicia.

Su padre Hugo Alejandro Figueroa, quien la crió desde que tenía un mes de nacida, durante el velorio manifestó que este crimen no puede quedar impune ya que María del Rosario fue desde niña una mujer luchadora, que siempre inculcó en los demás perseverar hasta lograr sus objetivos.

Velaron sus restos en Los Cipreses

El cuerpo de la víctima fue velado hasta en el local comunal de la junta vecinal Los Cipreses en el centro poblado Augusto B. Leguía en la parte baja de la ciudad de Tacna.

Su padre confía en que se hará justicia. Por lo pronto dijo ya se encuentra detenidauna persona y la Policía y la Fiscalía profundizan las investigaciones. Indicó que si la persona sospechosa no tendría nada que ocultar no habría habido razón para que esconda su vehículo.

La joven madre fue velada en local comunal de la junta vecinal Los Cipreses. (Foto: Adrian Apaza)

Piden profundizar la investigación

El Ministerio Público indicó que solo necesita mayor claridad para poder establecer que esta persona es la responsable del horrendo crimen. “Por qué oculta por qué lo tapa el vehículo y dentro de él se ha encontrado la sangre y los arañones que tiene el fulano, dice que se ha tropezado, qué mayor claridad se necesita de todo esto”, expresó visiblemente congojado.

Lamentó que a su hija haya sido ultimada de 18 puñaladas y cree que ella se defendió incluso en el último momento. “No permitamos que este delito quede impune, quiero justicia para mi hija María del Rosario, no permitamos que estos crímenes sigan ocurriendo, no tapemos lo que ha pasado ahorita”, manifestó su progenitor.

Restos fueron sepultados

El cuerpo de María del Rosario Romero Flores fue sepultado ayer en el cementerio privado Parque del Recuerdo ubicado en Pocollay. En el lugar también los familiares expresaron muestras de dolor.