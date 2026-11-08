Más de 2 000 pescadores artesanales de la región de Tacna están siendo afectados por los embates climáticos a causa del Fenómeno del Niño, reveló a Correo el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Cerco de la región Tacna, Mario Reynoso Mamani.

Detalló que actualmente solo están extrayendo una tonelada cuando normalmente se producía entre 7 a 10 toneladas, las cuales eran destinadas a los mercados de la Ciudad Heroica. El bonito que antes costaba 4 soles en promedio ahora alcanza los 9 soles el kilo.

Empeora por alza del petróleo

“La situación está crítica, ya no hay pesca, no estamos saliendo al mar porque el galón de combustible está 26 soles y se necesitan 300 galones por embarcación, si vamos a veces regresamos sin nada, no podemos costear eso”, explicó el dirigente.

Pidió al gobierno central el apoyo a través de un bono, a fin de subsistir durante este periodo de alerta del Fenómeno del Niño que los especialistas han estimado hasta marzo del 2027.

Cierre de puertos y caletas

Los cierres de puertos y caletas se han vuelto una constante por parte de la Capitanía de Puerto de Ilo, que buscan salvaguardar las vida y los bienes de quienes cumplen actividades en el mar.

La nave Lucianita I se hundió frente a las costas de Ilo el pasado 4 de noviembre al chocar contra las peñas. Guardacostas rescataron a tres de sus tripulantes. En Tacna, en la playa santa Rosa, el pescador Elmer Choquejahua Jaliri, murió tras ser arrastrado por la corriente marina la tarde del sábado 31 de octubre. Estos hechos evidencian el riesgo en la actividad pesquera en el sur.