Preocupación ha generado entre los comerciantes de ropa y calzado de segundo uso el inicio de la excavación de zanjas y la construcción de un cerco en la frontera entre Perú y Chile por parte del gobierno de dicho país.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes Los Delfines Juana Anahua Maquera manifestó que el comercio en Tacna moriría ya que una gran cantidad de población, no solo de la ciudad sino también de regiones vecinas, llegan para adquirir estos productos.

Se benefica un gran sector

Aseveró que por lo menos el 80% de la población de Tacna se beneficia o trabaja en el sector comercial de Tacna debido a su ubicación fronteriza. De forma directa, según dijo, son más de 10 000 los comerciantes que laboran en las ferias itinerantes conocidas como “cachina” que se realizan en diferentes distritos.

Dijo que no solo traen ropa y calzado desde el vecino país, sino también mochilas, carteras, artículos deportivos, lentes, perfumes, dispositivos médicos, entre otros. “Éramos más de 10 000 hace varios años, pero ha aumentado, también han aparecido nuevas ferias porque en Tacna no hay trabajo y uno tiene que generarse su sustento”, mencionó la dirigente.

Ingreso de mercadería

Comerciantes de la “Feria del Cenepa” comentaron que una parte de los productos ingresan por la pista de manera oculta por las personas, es decir burlando los controles; mientras que otros prefieren hacerlo mediante fardos que son transportados por la pampa o la zona andina.

“Yo pienso que tenemos que reunirnos y ver qué medida vamos a adoptar. En el Perú está prohibido el ingreso, pero en Chile normal se comercializa los productos de segundo uso”, destacó la comerciante.