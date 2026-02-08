El Distrito Fiscal de Tacna ha alcanzado el segundo puesto a nivel nacional en el ranking de Carga Fiscal, destacando por su alto porcentaje de avance en la resolución de casos durante el período de enero a diciembre de 2025.

Este logro refleja la notable eficiencia y compromiso del personal fiscal y administrativo de la jurisdicción, destacaron voceros de la magistratura locala través de su página oficial.

Avance llegó al 68.8%

Según el informe emitido por la Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Tacna logró un 68.8% de Porcentaje de Avance en la resolución de su carga procesal: Hubo un ingreso total de casos de 39,433; casos resueltos 27,131 y el porcentaje de avance (%AVA) es de 68.8%.

Según detallaron, el Distrito Fiscal de Tacna se posiciona solo por debajo de Lima Noroeste (73.3% de %AVA) en términos de eficiencia, superando a importantes jurisdicciones fiscales del país. Cabe destacar que, en el año 2024, Tacna ocupó el cuarto lugar a nivel nacional.