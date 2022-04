El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Delito de Corrupción de Funcionarios, abrió investigación preliminar contra el alcalde de Tacna Julio Medina Castro, el exsubgerente de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Tacna y los que resulten responsables por el presunto delito de negociación incompatible por la subasta de tres terrenos municipales en febrero pasado.

La investigación se dio tras la denuncia presentada por el presidente de la Asociación “Villa Ecológica Oasis II”, Aquiles Surco Quispe, quien previamente presentó escritos para que no se lleve adelante la subasta pública de terrenos.

Proyecto de programa de vivienda

La representante legal de la asociación, Marcela Urteaga Paredes, manifestó que la comuna llevó adelante la subasta pese a interponerse en julio del 2021 una acción de cumplimiento para la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la MPT para la ejecución de un programa de vivienda con el programa Techo Propio en las parcelas 6A y 6C en el distrito Gregorio Albarracín.

Pese a ello, se aprobó la subasta de los predios el 20 de diciembre con normas derogadas de la SBN, que llevó a su nulidad posteriormente en sesión de concejo. Pese a ello el alcalde Julio Medina aduce que la subasta esta amparado en la Ley Orgánica de Municipalidades y el proceso sería legal.

Medidas contra la subasta

Urteaga advirtió que la MPT continúa con el proceso de suscripción de minuta para el registro ante la Sunarp pese a la nulidad que implicaría un interés personal. Remitió un escrito al Colegio de Notarios para que no se concrete el hecho advirtiendo que existen investigaciones fiscales.

Anotó que los escritos cursados a la municipalidad no fueron derivados a los regidores para no informar de los procesos iniciados sobre los terrenos. Hecho que también habría sido advertido por regidores que no eran notificados de información sobre la subasta.

Para la abogada, los regidores al anular la subasta pública estarían quedando fuera de toda responsabilidad al no validar un hecho irregular.