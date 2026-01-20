La decisión del presidente José Jerí de trasladar internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, calificada como “tema de Estado”, generó rechazo masivo en Tacna. El Frente de Defensa convocó paro regional respaldado por gremios, transportistas y juntas vecinales, con plazo límite este lunes 19 para recibir respuesta oficial del Gobierno.

En ese contexto, Dante Morales, presidente del Frente, confirmó durante una entrevista en Exitosa, que una comisión acudirá a la Prefectura exigiendo pronunciamiento escrito, agotando vías de diálogo antes de ejecutar marcha masiva o paralización total.

¿Quiénes se suman al paro?

Las 25 organizaciones adheridas incluyen CONREDE, asociaciones de mercados, gremios de transporte urbano y fronterizo, maestros y federaciones barriales. El líder sindical destacó que 10-12 colectivos adicionales ya aprobaron su participación, superando el 50% de consenso necesario.

“Hoy tengo una reunión con el presidente de los mercados para definir su participación. Lo que es transporte en general y los maestros que están organizados... Hay como 10 - 12 organizaciones que han confirmado” detalló durante la entrevista.

La movilización que permanece sujeta a permisos de siete días, podría concretarse la próxima semana con bloqueo de vías y suspensión de actividades clave. El Frente cuenta con sustento técnico sobre riesgos penitenciarios para la seguridad regional.

Críticas a autoridades y asamblea decisiva

Los dirigentes cuestionaron la inacción de congresistas y autoridades locales de Tacna, contrastando con Moquegua donde la gobernadora obtuvo atención presidencial. Este martes 20, en el Colegio de Arquitectos, se definirá el cronograma exacto de protestas.

Tacna enfatiza que su reclamo prioriza la seguridad fronteriza y ciudadana, rechazando que la región asuma riesgos penitenciarios nacionales sin contraprestaciones de infraestructura o control.​