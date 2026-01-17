El Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna y el partido político Partido de Integración Social (Avanza País) participarán en alianza electoral en las próximas Elecciones Regionales y Municipales del 2026 convocadas para el próximo 4 de octubre.

Revisión y pronunciamiento

La solicitud para la inscripción de la alianza electoral de ambas organizaciones políticas fue presentado el viernes 16 de enero ante la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su respectiva revisión y pronunciamiento por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

“El trámite ha sido formalmente registrado (Expediente N° 0004883-2026), cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente”, informó el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna en comunicado publicado hoy en sus redes sociales.

Símbolos el gordito y el tren

El ROP del JNE ahora verificará que la solicitud cumpla con todos los requisitos formales antes de la inscripción definitiva de la alianza electoral de Fuerza Tacna cuyo símbolo es el “gordito simpaticón” y Avanza País cuyo símbolo es el tren y lleva como candidato presidencial al general EP (r) José Daniel Williams Zapata.

El Movimiento IndJNEependiente Regional Fuerza Tacna informó que están a la espera de la evaluación y pronunciamiento del órgano competente sobre la documentación presentada dentro del plazo establecido.

Confirman participación en ERM 2026

Asimismo, la organización política que lidera Luis Torres Robledo reafirman su participación en los próximos comicios regionales y municipales para contribuir con el desarrollo integral de la región.