En vísperas al primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori Higuchi, el gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo demandó al nuevo gobierno mayor atención al sur, en especial a la Ciudad Heroica que está próxima a conmemorar su centenario de reincorporación al seno patrio.

La fuerza aimara y la habilidad de los tacneños

La autoridad regional señaló que Tacna hasta ahora ha crecido sola, sin el mayor apoyo del gobierno nacional, y si no fuera por la fuerza de los aimaras y la habilidad de los tacneños no hubiéramos avanzado de la menera cómo hemos avanzado. ¿Qué hubiese sido si el Ejecutivo hubiese puesto los ojos en Tacna, en el sur del país?, las cosas serían distintas, se tendríamos ahora un nivel más alto de desarrollo como region, añadió.

Agregó que se requiere cosas sencillas del nuevo gobierno, por ejemplo citó que se tiene que combatir a la mosca de la fruta. “No tenemos mucha producción, pero tenemos producción de calidad, pero la mosca está sacando el lancho a la producción de Tacna”, dijo.

Culminar la conexión vial a Collpa

Por otro lado, señaló, se debe terminar la conexión vial a Collpa (frontera con Bolivia), la interconexión con Puno que interesa mucho y para ello se está trabajando el expediente para hacer el otro carril de la carretera Tarata - Mazocruz con lo cual se uniría Tacna con Puno.

Asimismo, mencionó que se debería asignar fondos para la construcción del gran reservorio de Cardos. El problema de Tacna es agua, ya se tiene perfil aprobado que lo tiene el gobierno por unos S/ 1,500 millones para almacenar más de 30 mm3, que es un gran reservorio ya que en Tacna solo hay presitas hasta de 10 mm3 con lo cuáles nos abastecemos.

Titulación de predios rurales

Agregó el proceso de tituación de los predios urbanos y rurales, en especial en lo último para lo cual se sacó una ley especial. Hay que ponerle punche a la ttulación y la capitación del pueblo, dijo.

Recordó que Alberto Fujimori sacó Cofopri, y hay que reforzar eso.

Hay que sacar de una vez el decreto supremo para permitir que inversiones privadas se asienten dentro del recino de la Zofratacna, esas cosas no le va a costar mucho, son decisiones políticas para que Tacna despegue.

Fujimori tiene que mirar al sur

Por otro lado, Torres Robledo dijo que una de las primeras acciones del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi es mirar al sur, que siempre le ha sido renuente.

Y pasa todo lo contrario al padre, Alberto Fujimori lo tenía al sur en la mano, iba a Puno y lo recibían bien. No se que pasó, algo se rompió y ahora todo el sur está en su contra. La presidenta de la República tiene que recuperar el sur sin descuidar el norte.