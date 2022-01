El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna requirió al gobernador regional Juan Tonconi Quispe entregue los equipos celulares que usa desde el 2019 hasta la fecha, como parte de la investigación por el presunto delito de colusión agravada por el caso de la compra de ventiladores mecánicos y monitores vitales para el proyecto de mejoramiento del hospital Unanue.

Según la Disposición Fiscal de fecha 30 de diciembre del 2021, la autoridad regional deberá proporcionar sus equipos móviles el próximo martes 18 de enero a las 9 h en el Tercer Despacho a cargo del fiscal Ludwing Flores Valdivia.

Investigación fiscal

Como se recuerda, el gobernador regional es sindicado por el Ministerio Público de liderar la organización criminal “Los Fariseos de la Salud Tacneña”, a cuyos demás integrantes la Fiscalía y Policía allanó sus viviendas desde la noche del viernes 26 de noviembre del 2021. Aunque en esa oportunidad la medida de allanamiento domiciliario e incautación de equipos móviles no incluyó a Tonconi Quispe, pero si a otros exfuncionarios, funcionarios y profesionales de los consorcios a cargo de la ejecución y supervisión de la obra.

La Fiscalía considera que dicha exclusión mermó la finalidad de la medida real de incautación por la no entrega de los equipos celulares por parte de la mayoría de investigados que fueron intervenidos en sus domicilios, con justificaciones diversas que constan en actas.

Asimismo, a los investigados no ubicados en sus domicilios no se les pudo incautar sus celulares debido a que la resolución de la juez Gina Tapia Liendo solo autorizaba la revisión de bien inmueble determinado, es decir, si el imputado estaba en lugar distinto, no se podía realizar registro con fines de incautación.

Disposición contra implicados

En ese sentido, dice la disposición fiscal, pese al riesgo de posible desaparición de celulares y alteración de información, los investigados Luis Vásquez Medina, Neil Tejada Vargas, Renato Anahua Mendoza, Gustavo Salas Ortiz, Dante Vinces Vélez y Martín Velayoz Arredondo no fueron ubicados en sus domicilios por lo que no les solicitaron sus equipos móviles.

Agrega que en el caso de los investigados Rodolfo Ávila Soto, Eberhard Sánchez Andrade, Napoleón Castro Napaico, Luis Gutiérrez Rojas y Javier Ramírez Jiménez, a los que no se les requirió medida personal y real alguna en esa fecha, para la presente etapa de investigación se les solicitará también sus equipos celulares.

El resto de once investigados antes citados deberá entregar sus dispositivos móviles el mismo 18 de enero, en diferentes horas, y también lo harán el 19 de enero.

Perjuicio económico

Para la Fiscalía, los investigados aprovechando del cargo unificaron voluntades para afectar el correcto desenvolvimiento de la administración pública, con la finalidad de perjudicar económicamente al Estado y al GRT, afectando la salud de la comunidad tacneña y produciendo un perjuicio por 17 millones de soles.

El GRT pagó valorizaciones al Consorcio Salud Tacna, ejecutora de la obra, por tales equipos médicos, sin que hayan llegado a los almacenes en Tacna.

La falta de dichos equipos médicos afectó directamente en la atención de pacientes con COVID-19 durante la primera etapa de la pandemia.