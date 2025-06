El gerente de la Gerencia de Ingeniería y Obras (GIO) del Gobierno Regional de Tacna Arq. Eduardo Sánchez Vildoso aclaró que los dos proyectos que remitió la Municipalidad Provincial de Tacna para su financiamiento se ejecutarán mediante la modalidad de obras por impuesto. Agregó que esta decisión ya se puso de conocimiento al alcalde provincial de Tacna Pascual Guisa Bravo mediante oficio N° 435-2025-GRAJ-GGR-GR/GOB.REG.TACNA de fecha 29 de mayo de 2024.

“Me sorprende de sobremanera la reciente declaración de la autoridad edil (el fin de semana), donde no solo desconoce la decisión del GORE Tacna sino que incluso dice no hemos ejecutado nada y que no queremos devolverle el expediente técnico. Y que incluso podría acudir a instancias legales…”, indicó el funcionario.

Paquete de obras al Consejo Regional

Refirió que no hay ningún documento de la comuna provincial donde se solicite la devolución de los expedientes técnicos. Los dos proyectos del municipio, que tienen que ver con el mejoramiento de la Av. Jorge Basadre (exCircunvalación), forman parte del paquete que se presentará al Consejo Regional de Tacna para su aprobación el próximo mes.

La ejecución de obras por esta modalidad de financiamiento tiene procesos y etapas que deben cumplirse, y avanzan en ello. A pesar de la reciente declaración de la autoridad edil, el GORE Tacna continuará con el proceso para su aprobación, financiamiento y ejecución de la obra, anotó.

Complementario a proyecto del GORE

Sánchez Vildoso reiteró el compromiso de la gestión del gobernador regional Luis Torres Robledo de ejecutar estos dos proyectos viales, que son complementarios a la obra ya ejecutada por el GORE Tacna (desde la clínica la Luz hasta el óvalo Cusco, y desde el óvalo de Pocollay hasta la Salida a Tarata).

El proyecto Mejoramiento de la Av. Jorge Basadre Grohmann, comprende dos tramos, el primero entre el óvalo Cusco y la Av. Basadre y Forero (costo actualizado en S/ 13’739,524), y el segundo entre el óvalo Cusco y la Av. Hipólito Unanue (costo actualizado en S/ 8,957,021).

Deficiencias en documentación de MUNI Tacna

El gerente de la GIO refirió que en la revisión preliminar a los dos proyectos se advirtieron deficiencias sustantivas en la documentación presentada por la MUNI, lo que demoró su trámite.

Agregó que se priorizó una revisión exhaustiva a fin de no incurrir en pronunciamientos errados o parciales, considerando la complejidad técnica del proyecto y la necesidad de contar con información clara y coherente para una adecuada toma de decisiones.

Güisa pide devolver expedientes

El alcalde provincial de Tacna Pascual Güisa Bravo expresó su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno Regional ante el pedido de financiamiento de dos proyectos claves para Tacna.

La autoridad edil indicó que los expedientes técnicos del asfaltado, pistas y veredas de la Av. Jorge Basadre, en dos tramos, fue entregado al Gobierno Regional de Tacna el año pasado para su financiamiento, ya que la MUNI Tacna no contaba con presupuesto.

Sin embargo, no se ejecutó nada y ahora ni siquiera quieren devolver el expediente, anotó.

MUNI Tacna acudiría a instancias legales

“No sabemos por qué no lo hicieron… pero si es necesario, acudiremos a las instancias legales”, afirmó el burgomaestre en declaraciones en el programa “Muni Tacna Noticias”.

Güisa Bravo consideró que tal vez algunos funcionarios no le han informado bien al gobernador, y eso estaría perjudicando a la población con más retrasos en las obras.

“Creemos en la sensatez del gobernador. Tacna no puede detenerse”, anotó la autoridad edil.