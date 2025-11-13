El Gobierno Regional de Tacna reiteró por segunda vez a la Municipalidad Provincial de Tacna el pedido para la firma del convenio específico que permitirá la ejecución del proyecto de la nueva avenida Magollo II, mediante la modalidad de Obras por Impuestos.

Firma de convenio específico

El gerente regional de Infraestructura del GORE Tacna, Eduardo Sánchez Vildoso, mediante Oficio N.°9864-2025-GRI/GRT, de fecha 3 de noviembre, le reiteró al alcalde provincial de Tacna Pascual Güisa Bravo atienda el Oficio N.° 2237-2025-GRI-GGR/GRT, enviado hace un mes por la gerencia general regional, donde también se reitera la solicitud para la firma del convenio específico para la construcción de la avenida Magollo II, que es la continuación de la vía Magollo I.

El documento indica “Reiterar la atención del documento de la referencia, mediante el cual se remitió el proyecto de convenio específico de cooperación interinstitucional entre el GORE Tacna y la MUNI Tacna, correspondiente al proyecto creación del servicio de movilidad urbana en la Av. Magollo, en el tramo EMP. TA-635 (Av. Caplina) – EMP. Av. Proyectada – Av. Proyectada EMP. PE-15, Tacna, con CUI N.° 2671501”. Asimismo, se comunicó que el proyecto cuenta con viabilidad desde el 21 de octubre de 2025.

MUNI Tacna está demorando convenio

“Queremos invertir, pero se está demorando mucho este convenio específico con la MUNI Tacna, y se está perjudicando a la población, para tener un tercer anillo vial a nivel urbano”, señaló Sánchez Vildoso.

La nueva avenida Magollo II tendrá una extensión de más de 10.5 kilómetros, con dos vías principales y una auxiliar, en un ancho total de 50 metros.

La obra iniciará en el Fundo Chololo, y se extenderá hasta el sector Magollo, a la altura de la línea del tren, detrás de la Zofratacna.

Inversión supera los S/ 98 millones

La vía Magollo II contempla una inversión superior a los S/ 98 millones y formará parte del tercer anillo vial que conectará los conos norte y sur de la ciudad.

La Municipalidad Provincial de Tacna en anteriormente ya suscribió el convenio para la ejecución de la vía Magollo I, que partirá del óvalo del León, al ingreso de la ciudad de Tacna, y terminará en el Fundo Chololo, donde se tiene proyectado ejecutar el nuevo mercado mayorista.

Asimismo, firmó el convenio específico para la ejecución de la vía de Evitamiento, que parte del Fundo Chololo y termina en la Panamericana Sur, a la altura del complejo monumental Alto de la Alianza.

Ambos proyectos ya fueron licitados y adjudicados. Se estima que los trabajos inicien en diciembre del presente año o enero del 2026.