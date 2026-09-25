El gobierno Regional de Tacna a través del Oficio Nº 1582-2026, presentado el 23 de setiembre, otorgó a la Municipalidad Provincial de Tacna el plazo de cinco días hábiles para que presente sus descargos y medios probatorios respecto a la eventual nulidad de oficio de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 115 mediante el cual se realiza la transferencia interestatal del terreno del ex Fundo Chololo para la construcción del futuro mercado San Pedro.

El documento fue suscrito por el gerente general del Gobierno Regional de Tacna José Condori Salinas quien señala que de acuerdo a la revisión de los informes técnicos, opiniones legales, observaciones del OC y otros relacionadas con el cambio de modelo de ejecución, se han identificado aspectos que requieren ser esclarecidos en una revisión de oficio.

Revisarán la transferencia de predio

En ese sentido indica que se evaluará si el levantamiento de dichas observaciones se sustentó en el cumplimiento oportuno y suficiente de la obligación de presentar el expediente del proyecto de desarrollo o inversión exigido por el Artículo 212.6 del reglamento de la Ley 29151 y la directiva DIR 006-2022 de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).

Asimismo reitera que se inicia la revisión de oficio del citado acto administrativo y se le corre traslado de los posibles vicios advertidos a efectos de que ejerza su derecho de defensa.

Municipio de Tacna lleva adelante proyecto para construir el mercado con financiamiento privado a cambio de una concesión por 30 años. (Foto: Difusión)

Abstenerse de continuar actos

En el segundo punto le requiere, con carácter preventivo, que la MPT se abstenga de realizar actos, como suscripción de contratos y otros, que puedan constituir o consolidar derechos de terceros sobre el predio ubicado en el ex fundo Chololo.

Requiere también que durante el mismo periodo, de cinco días, se abstenga de culminar trámites administrativos o contractuales destinados a materializar el cambio de modalidad de ejecución hasta que culmine la revisión administrativa y se cuente con el pronunciamiento de la SBN.

Municipio continuará proyecto

Correo intentó recoger ayer la posición del alcalde Pascual Güisa Bravo frente a este pedido, sin embargo desde la MPT respondieron que se encontraba con la agenda llena.

Sin embargo todo parece indicar que el municipio continuaría con el proyecto dado que se confirmó que hoy habrá una sesión de consejo en el salón consistorial.

En dicha sesión se trataría el tema del proyecto para la construcción del mercado San Pedro luego que este 23 de setiembre venció el plazo de 60 días para que se presenten más expresiones de interés de consorcios o empresas que quieran ejecutar dicho proyecto.

El único organismo que se ha presentado es el consorcio San Pedro integrado por un grupo de comerciantes del mercado Grau encabezado por la dirigente Teresa Quispe Ccama.