La Universidad Privada de Tacna recibió los certificados de acreditación del Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología (ICACIT) para sus carreras de ingeniería electrónica, ingeniería ambiental y arquitectura.

La ceremonia se desarrolló en el salón de usos múltiples Javier Ríos con la participación de las autoridades universitarias encabezadas por el rector Víctor Hugo Calizaya Calizaya, los vicerrectores, decanos, plana docente, estudiantes e invitados especiales.

Condiciones básicas en la formación

El rector de la UPT destacó que para lograr este objetivo se trabajó arduamente y se tuvo que cumplir condiciones óptimas relacionadas a su plan de estudios, currículo de los docentes, estándares de alta calificación de los estudiantes y seguimiento a los jóvenes.

La autoridad resaltó la larga trayectoria de la Universidad Privada de Tacna respecto al tema de calidad “lo cual dice mucho del compromiso que tenemos con la formación sólida e integral de nuestros estudiantes”.

Reacreditación por seis años más

En realidad se trata de una reacreditación ya que los citados programas profesionales ya habían logrado la validación de parte de la institución internacional. Ahora a ingeniera electrónica se le ha ampliado la acreditación por seis años más al igual que a ingeniería ambiental; mientras que arquitectura goza de esta calificación por dos años más.