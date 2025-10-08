El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó en la provincia de Ilo – región Moquegua el proyecto de mejoramiento del Terminal Portuario de Ilo, una obra estratégica para fortalecer la conectividad logística y portuaria de Moquegua y que potenciará económicamente al sur del país con una inversión de 752.8 millones de soles y reducirá costos logísticos.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, César Sandoval, manifestó que el terminal desarrollará infraestructura estratégica y fortalecerá la conectividad de Moquegua, Arequipa, Puno y Tacna. Además subrayó que el proyecto impactará directamente en 3.5 millones de personas que se beneficiarán una vez que el renovado puerto inicie operaciones.

Duplicarán capacidad de carga

En cuanto a la operatividad del muelle, el titular del sector detalló que se duplicará la capacidad de movilización, pasando de 818,000 toneladas métricas en el primer año a 1 millón 640,000 toneladas al 2030. Contará con un espigón en “L” y un rompeolas de escollera, diseñado para atender carga fraccionada, servicios modernos de embarque, desembarque, transbordo, almacenamiento y amarre de naves.

Asimismo destacó que este proyecto fue declarado viable por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) el 16 de septiembre de 2025, al cumplir con los criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. El evento contó con una ceremonia en el que se suscribió un convenio marco de colaboración entre la Autoridad Portuaria Nacional – APN y el Gobierno Regional de Moquegua para promover el desarrollo sostenible de Ilo.