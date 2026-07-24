Por fin los artesanos de Tacna tienen un espacio permanente donde exhibir y vender sus productos a la población local y a turistas nacionales e internacionales que arriben a la ciudad.

El Boulevard de la Artesanía Tacneña fue inaugurado a las 10 h en el Centro de Convenciones Jorge Basadre donde se instalaron 20 módulos financiados por 12 asociaciones que agrupan a 60 artesanos de la Ciudad Heroica.

Fortalece la identidad

La presidenta de la Asociación Mixtura Artesanal Jenny Escobar Tumba informó que el boulevard estará abierto de miércoles a sábado de 9 a 18 h y expondrán variadas líneas de artesanías como cerámica, textiles, manualidades, pinturas, cuero y otros.

Aurelia Guerrero de Ruiz, representante del Consejo Regional de Fomento Artesanal de Tacna, resaltó que el lugar fortalecerá la autoestima de los artesanos, mejorará las oportunidades para sus familias y permitirá que miles de visitantes se lleven un recuerdo de Tacna.

Autoridades presentes

Cada asociación financió uno o más stands de madera donde expondrán sus artesanías.

En la ceremonia estuvo presente el gerente general del GRT Jaime Carpio Camacho, la directora de Comercio Exterior y Turismo Dajayra Gil Loza, el director de Cultura de Tacna Daniel Zegarra Rivera y otros representantes de la localidad.