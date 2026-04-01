Personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y efectivos de la Policía Nacional del Perú incautaron armas de fuego que eran trasladadas de manera irregular en la provincia de Ilo, región Moquegua.

Fue en un operativo conjunto cumplido la noche del 30 de marzo tras labores de inteligencia que permitieron detectar que un trabajador de la empresa Proseguridad S.A., identificado como Gregorio Ayma Flores, trasladaba una bolsa con una caja fuerte a bordo de un taxi.

Cuatro armas de fuego

Durante la inspección, las autoridades hallaron en el interior de la caja fuerte cuatro armas de fuego tipo revólver y 47 municiones calibre 38, incumpliendo las disposiciones legales vigentes sobre el transporte de armamento, considerada de alto riesgo para la seguridad ciudadana.

Ante esta situación, la Sucamec procedió a levantar el acta de constatación correspondiente, así como el acta de incautación, aplicando una medida preventiva por la infracción detectada.