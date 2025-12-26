Un recluso del penal de Challapalca, en la región Tacna, fue hallado muerto en su pabellón durante la mañana del 25 de diciembre, mientras se llevaba a cabo la celebración navideña. El Instituto Nacional Penitenciario confirmó el hecho mediante un comunicado oficial al que accedió RPP.​

La víctima fue identificada como Gian Carlos Noriega Asalde, quien se encontraba recluido en el pabellón 2 del penal de máxima seguridad. El interno purgaba una sentencia de 9 años de prisión tras ser condenado por robo agravado.​

Noriega Asalde había sido derivado a Challapalca en 2022, después de protagonizar un intento de fuga en el establecimiento penitenciario de Cajamarca. Este antecedente determinó su traslado al penal ubicado a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar, considerado uno de los más seguros del país.​

Activación de protocolos institucionales

Tras descubrir el cuerpo sin vida del recluso, las autoridades penitenciarias pusieron en marcha los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. De inmediato se notificó a la Fiscalía Provincial de Turno de Tarata y a efectivos de la Policía Nacional del Perú para que acudan al lugar de los hechos.​

Tanto el Ministerio Público como la PNP iniciaron las diligencias preliminares correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso. El INPE manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones y facilitar el acceso a toda la información requerida por las autoridades competentes.​

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las posibles causas del fallecimiento. Las pesquisas permitirán determinar si se trató de un hecho fortuito, una enfermedad preexistente o alguna otra circunstancia que explique la muerte del interno durante la festividad navideña.​

Cabe señalar que penal de Challapalca alberga a reclusos considerados de alta peligrosidad y a aquellos que han protagonizado intentos de fuga o motines en otros establecimientos penitenciarios del país. Las condiciones climáticas extremas de la zona y el aislamiento geográfico hacen de este centro uno de los más estrictos del sistema penitenciario peruano.