Un interno del penal de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna, perdió la vida tras una violenta pelea con otro recluso vinculado a la banda criminal “Los Dragones Rojos”.

Carlos Manuel Medina Jiménez, conocido como “Cabezón”, fue hallado sin vida dentro de su celda la tarde del jueves 29 de enero. Según el comunicado oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el hombre recibió un ataque mortal por parte de William Cerdán Mejía, alias “Panquero”, quien cumple condena por robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

🔴 El INPE informa sobre el fallecimiento de un interno del penal de Challapalca. pic.twitter.com/WFFBsV4Ovx — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 30, 2026

Este suceso marca la segunda muerte violenta en el penal sureño en menos de un mes, recordando un homicidio similar reportado a fines de diciembre de 2025.

Protocolos activados tras el crimen

Agentes penitenciarios localizaron a Medina Jiménez en estado de inconsciencia y activaron inmediatamente los protocolos de seguridad, aislando el área afectada. El personal médico del tópico interno confirmó el deceso al no registrar signos vitales.

El INPE notificó de inmediato a la Policía Nacional del Perú, al destacamento de Challapalca, al Ministerio Público de Tarata y a la fiscalía competente para coordinar las investigaciones correspondientes.

Fiscalía asumirá diligencias

Debido a limitaciones logísticas, las autoridades no pudieron realizar el levantamiento del cadáver el mismo jueves. El fiscal Jonathan Mendoza, de la Fiscalía Mixta Corporativa de Tarata, junto con unidades especializadas de criminalística y homicidios, ejecutará esta diligencia este viernes 30 de enero.

El episodio evidencia la persistente tensión entre facciones criminales dentro de uno de los penales más estrictos del país, donde las rivalidades entre bandas como “Los Dragones Rojos” continúan generando violencia pese a las medidas de seguridad implementadas.