Un inspector de tránsito de la Municipalidad Provincial de Tacna fue intervenido en los últimos días en el complejo fronterizo Chacalluta por personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI Arica tras ser sorprendido transportando más de 21 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en el estanque de combustible del vehículo en el que se desplazaban.

Cargamento ilícito en vehículo

El trabajo dirigido por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía, junto a esta brigada especializada de la PDI y de la Avanzada Antinarcóticos Chacalluta, permitió detectar al trabajador edil de la MUNI TaTTacnaTacna y otro ciudadano, también de nacionalidad peruana, cuando hacían ingreso al vecinop aís por el Complejo Fronterizo Chacalluta con el cargamento ilícito.

Según informa la Fiscalía de Chile en nota de prensa, este procedimiento se da en el marco de un foco criminal que dirige la Fiscalía de Arica, que investiga a organizaciones criminales que se dedican a la importación de drogas desde Perú hacia Chile, específicamente, a través de vehículos motorizados donde ocultan la droga.

Remesa de droga ingresan a Chile

“Tras un análisis de controles migratorios, se logró establecer la existencia de un grupo delictual que estaba dedicado a la internación de importantes remesas de droga a territorio nacional. Esto lo hacían a través de vehículos acondicionados en su estructura para el ocultamiento de las sustancias ilícitas. Fue en el complejo fronterizo Chacalluta, conjunto con detectives de la Avanzada Antinarcóticos y con la ayuda de ejemplares caninos, se logró detectar al interior del vehículo 20 paquetes contenedores de lo que fue posteriormente analizado como clorhidrato cocaína”, comentó el subprefecto José Vergara, jefe de la Brianco de la PDI Arica.

Droga avaluada en 421 millones de pesos

En total, los 20 paquetes incautados tuvieron un peso de 21,05 kilos, lo que equivale a más de 42 mil dosis de esta sustancia ilícita, avaluadas en 421 millones de pesos.

La Fiscalía de Arica formalizó a ambos imputados por el delito de tráfico de drogas, quedando ambos con la medida cautelar de prisión preventiva y decretándose un plazo de investigación de 90 días.