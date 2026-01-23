El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Tacna cursó un documento al alcalde provincial Pascual Güisa Bravo para que adopte las acciones que estime necesarias para la correcta y eficiente gestión de los recursos, bienes y operaciones de la entidad a su cargo.

El requerimiento se formalizó mediante Oficio N° 000084-2026-CG/OC0472 de fecha 19 de enero de 2026. Se señala que de la revisión a la documentación publicada en ProInversión respecto al proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana local en el distrito de Tacna” se han identificado situaciones que requieren su esclarecimiento.

Inconsistencia en firmas

Se advierte que en el proceso de selección N° 003-2025-CE-MPT para la contratación de una empresa privada a cargo de la ejecución existiría una inconsistencia en las firmas de los miembros del comité especial (Juan Corrales, Jesús Lombardi y Yasmany Arohuanca).

Lo mismo en los miembros del comité especial en el proceso de selección N° 004-2025-CE-MPT para la contratación de la empresa privada supervisora. La OCI en el escrito que ingresó a trámite documentario de la MUNI Tacna ese mismo día se pide que la autoridad edil disponga a quien corresponda a que comunique las acciones adoptadas para dichos fines en un plazo no mayor de tres días hábiles.

Se hizo un comparativo a las firmas de los miembros comité especial en la integración de bases, recepción de sobres y ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).