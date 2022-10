El cantante Iván Cruz (Víctor De las Cruz Dávila) asegura su presencia en Tacna este sábado 29 para presentarse en el Teatro Municipal. El intérprete de “Me dices que te vas”, “Vagabundo”, “Ajena”, “Yo le doy gracias a Dios”, “Brindo”, “Señor magistrado” y otros temas dijo por la vía virtual desde Lima que dará un concierto inolvidable en la Ciudad Heroica junto a Los Hermanos Castro. El evento es promovido por Rubenese Lizana y las entradas se venden en la cochera 2 de Mayo Nº 153, frente a la Compañía de Bomberos Nº 24.

¿Después de cuánto volverá a Tacna y que recuerdos de visitas anteriores?

Para un concierto como el 29 (sábado) será después de unos 10 años. Hace un año estuve en Tacna por un cumpleaños, en un evento privado en el mes de agosto, otros se enteraron que estaba en Tacna y dos familias más me contrataron. Recuerdo que fui por un viernes y me quedé hasta el domingo, tuve que cambiar la fecha de mis pasajes y todo, jajaja. Tacna es muy hospitalaria, los amo.

¿Por qué eligió a Tacna para su gira de retorno a los escenarios?

Tacna es una ciudad del sur que no visito años para un concierto, además quiero probar mi rico picante a la tacneña apenas baje del avión, buscaré un buen lugar o me recomiendan. Me encantan los conciertos en multitud, porque estoy más cerca de mi gente.

¿Cuál o cuáles son las canciones que le ha dado mucha alegría?

En más de cinco décadas he conseguido 12 discos de oro y son temas que interpreto en el escenario. También los llevaré en discos para compartirlos y tomarnos muchas fotos.

¿Qué mensaje tiene para los jóvenes que se inician en la música?

Dedicarse a la música es muy difícil, tienen que luchar por sus sueños, nada es imposible y encomendarse a Dios. Tal vez llegar sea difícil, pero más difícil será mantenerse. En mi caso llegué al éxito y caí en las drogas y el alcohol, pero Dios me rescató y aquí me tienen cantando aún, pese a personas malintencionadas que por verme con un vaso en la mano dicen que ya recaí y nada de eso es cierto. La mejor prueba la tendrán este 29 en el Teatro Municipal de Tacna.