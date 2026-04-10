Son cinco las votaciones que efectuarán los electores este domingo 12 de abril, informó el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Tacna Víctor León Cajachagua.

Mostrando la cédula indicó que se elegirá la fórmula de presidente y vicepresidente, a los representantes en el senado nacional, a los representantes del senado regional, a los diputados nacionales y a los representantes del Parlamento Andino.

Cómo saber si soy miembro de mesa

Asimismo anotó que quienes no saben todavía si son miembros de mesa pueden ingresar a la página consultaelectoral.onpe.gob.pe y verificar si son miembros de mesa. Además descargar su credencial, verificar su local de votación y las referencias correspondientes.

Apuntó que son un total de 302 615 electores en la región de Tacna los que participarán en los 1 041 mesa de sufragio instaladas en los 124 locales de votación que habrán en las cuatro provincias.

A las 6 h llegarán miembros de mesa

Manifestó que hasta el momento se ha entregado el 60% de las credenciales y se ha capacitado al 58% de los miembros de mesa.

La jornada electoral se iniciará a las 6 horas con la participación de los miembros de mesa titulares y suplentes que instalarán las mesas de sufragio y a partir de las 7 horas recibirán a los electores en todos los centros de votación.