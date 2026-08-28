“Tacna no es una ciudad, es una lección de civismo que el Perú no debe olvidar”, remarcó el alcalde escolar de la institución educativa Marcelino Champagnat, Matías Quispe Paniagua, durante la ceremonia de Ofrenda de la Juventud en el marco de los 97 años de retorno de Tacna al Perú.

El izamiento del pabellón nacional estuvo a cargo de las estudiantes Samira Cama Osaki, campeona nacional de atletismo; y Kiara Ambrosio Quispe, alcaldesa del colegio Francisco Antonio de Zela, mientras que la bandera de Tacna fue elevada por Romina Vargas Contreras, atleta destacada, y Valentina Astorga Mendoza, alcaldesa del plantel Santa Ana.

Institución educativa Jorge Chávez obtuvo el primer lugar en la categoría secundaria mixta. (Foto: Correo)

Ganadores de desfile

Luego se desarrolló el concurso de desfile con la participación de medio centenar de instituciones educativas. En la categoría primaria estos fueron los resultados: 1º IEP Santa Ana, 2º IE Jorge Chávez y 3º IEE Coronel Bolognesi.

En el nivel secundaria en educación nocturna ocuparon los primeros lugares 1º Luis Alberto Sánchez, 2º Coronel Bolognesi y 3º Arturo Jiménez Borja. En secundaria damas el primer lugar fue para el colegio emblemático Francisco Antonio de Zela y el segundo para Santa Ana.

Estudiantes participaron en concurso de desfile por los codiciados gallardetes del sector educación. (Foto: Correo)

Nivel secundaria

En secundaria mixto el primer lugar fue para la institución educativa Jorge Chávez y el segundo para la IEP San Martín de Porres. En secundaria varones el primer lugar fue para el colegio Coronel Bolognesi y el segundo para Marcelino Champagnat.

En la categoría superior no universitaria ocupó el primer lugar la Escuela Superior Pedagógica Pública José Jiménez Borja.