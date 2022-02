El Tercer Juzgado de Familia de Tacna subespecializado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar dictó medidas de protección para la joven voluntaria que denunció al decano del Colegio de Abogados de Tacna, Jaime Montalico Ccalla , por el presunto delito de violencia sexual en la modalidad de tocamientos indebidos.

El juzgado resolvió, primero, prohibir a la parte denunciada, es decir a Montalico, cualquier tipo de acercamiento o proximidad hacia el domicilio, centro de trabajo, centro de estudios y/o a la persona de la denunciante N.A.C.J. (18) a una distancia menor de 300 metros.

También se le ordena no acosar, coaccionar o intimidar, a la presunta agraviada en cualquier lugar ya sea público o privado; no incurrir en hechos de violencia física, sexual o psicológica y no intentar comunicarse con ella ya sea por internet, carta, llamada telefónica, redes sociales o terceras personas.

La decisión fue adoptada en base al Expediente 00682-2022 en donde se da cuenta de la denuncia formulada por la joven N.A.C.J. (18) en contra del letrado por hechos que habrían ocurrido el 8 de febrero en el despacho de la decanatura del ICAT.

El juzgado analizó la declaración de la denunciante que refiere que el decano le realizó tocamientos indebidos en la espalda baja, cintura y cerca del pecho, sin su consentimiento. El Protocolo de Pericia Psicológica 1330 concluye que la agraviada presenta “reacción ansiosa situacional” al describir los hechos materia de la denuncia.