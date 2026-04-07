El directorio de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Moquegua presentó oficialmente a Karol de los Santos Vásquez como nuevo gerente general de la empresa, en el marco de su política de fortalecimiento institucional y mejora continua de la gestión.

El nombramiento del profesional fue mediante Resolución de Directorio N° 003-2026-EPS Moquegua. Su designación se realizó en el marco de la Ley N° 28887, Ley General de Sociedades, y en cumplimiento del artículo 30° del Estatuto Social de la entidad.

Aseguran que tiene experiencia

Por su parte, el presidente del directorio de EPS Moquegua, Carlos Nicho Ríos, destacó la trayectoria profesional del nuevo titular de la gerencia general, resaltando su experiencia y compromiso para asumir los retos orientados a optimizar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.