La presidenta de la República Keiko Fujimori Higuchi anunció hoy que su gobierno hará realidad la construcción del nuevo hospital regional Hipólito Unanue, obra paralizada desde el año 2020, en la gestión del gobernador regional Juan Tonconi Quispe.

Ministro de salud visitará hospital

“He escuchado con mucho detenimiento a Rosa Amelia Mejía Cornejo (presidenta de la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras), he conversado con ella en el camino (recorrido de la procesión). Y le he pedido al ministro de Salud (Luis Dyer Fernández) que visite mañana el hospital regional Hipólito Unanue a fin de que se conozca de primer mano la realidad de este hospital y encontrar soluciones conjuntas”, refirió la mandataria.

“Basta de excusas, vamos hacer realidad este hospital”, enfatizó.

Ejecutivo presentó delegación de facultades

Agregó que, en ese esfuerzo, el gobierno hoy está presentando (al Congreso) la delegación de facultades que les permitirá hacer las reformas que se han trazado como priorioritarias para el gobierno.

El progreso de Tacna no solo debe medirse en obras, sino en su tranquilidad, en la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos. “Ese es nuestro compromiso, una Tacna segura, con salud y agua para todos”, anotó.

Perú reconoce, admira y agracede a Tacna

Continuó diciendo. Hoy desde esta tierra herocia, quiero decirles que el Perú reconoce, admira y agradece a las generaciones que han tenido nuestra identidad nacional, que la roja y blanca, nuestra bandera que recorre hoy orgullosa estas calles, siga siendo siempre una bandera de unidad, el recuerdo de quiénes defendieron nuestra identidad nos inspire a defender nuestro futuro.

“Viva Tacna, viva la mujer tacneña, viva el 28 de agosto, viva el Perú”, concluyo su participación.

Keiko Fujimori participó en actividades

La mandataria llegó hoy a Tacna para participar de la ceremonia y procesión de la bandera por el 97° aniversario de Reincorporación de la Ciudad Heroica al seno patrio.