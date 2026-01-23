El alcalde del distrito de Palca Toribio Zanga Onofre informó que las intensas lluvias registradas en la zona andina y el frío están matando a las crías de alpacas en las comunidades de Alto Perú y Ancomarca. Confirmó que se están presentando lluvias tal como pronóstico el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi ) y el Centro de Operaciones de Emergencia Eegional (COER) Tacna.

Indicó que son beneficiosas las lluvias tanto para el agro así como para obtener el agua para el consumo poblacional, sin embargo cuando son constantes afectan a los camélidos sudamericanos. En ese sentido dijo que los aguaceros como el frío extremo en la madrugada perjudican a las crías que nacen en esos momentos por lo que se produce una gran mortandad.

Abortos en alpacas

Además las bajas temperaturas han provocado abortos espontáneos en la población de alpacas que constituyen el principal sustento económico de los pobladores de la comunidades citadas. Hizo un llamado al Ministerio de Agricultura y la dirección regional del mismo sector a fin de que lleven forraje, antibióticos y antiparasitarios, para prolongar la vida de los auquénidos del sector.

Apuntó que desde que se inició la temporada se ha registrado por lo menos la muerte de entre 300 a 350 animales, entre crías y fetos en formación, pero que cada semana aumenta dicho número.

Lluvias y derrumbes

Desde la plataforma de Defensa Civil de Palca también se comunicó que se registran lluvias en la capital de Palca, en la zona de Alto Perú y Ancomarca. También el incremento del caudal del río Uchushuma. El pasado lunes se registró caídas y deslizamientos de rocas en la carretera en el tramo que comprende desde kilómetro 42 al 54.

Invocaron a los conductores conducir con cuidado ya que persiste una densa neblina por lo que pidieron también el apoyo de los órganos competentes para limpiar los tramos afectados.