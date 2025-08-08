Docentes y dirigentes del Sutep Tacna denunciaron presuntas irregularidades en las reasignaciones que lleva adelante la Dirección Regional de Educación y la Ugel Tacna. Pidieron al Ministerio Público intervenir y revisar estos procesos.

La profesora Gladys Huanca Mamani contó que postuló a la reasignación por unidad familiar para trasladarse del colegio Jorge Basadre (ex Perú Birf) al plantel Nuestro Señor de Locumba, en la provincia Jorge Basadre, sin embargo el 1 de agosto la plaza “desapareció” del listado de unidad familiar y habría sido transferida al ítem por salud por los funcionarios educativos.

Señaló que fue adjudicada por salud a la docente Elizabeth Bohórquez, quien recién se había nombrado el 1 de marzo del 2024 en Olmos, Lambayeque, no teniendo ni el año cumplido para participar en dicho proceso.

Dos reasignaciones en un año

Por su parte la secretaria regional del Sutep Rossana Reinoso señaló que un docente que se nombró en el 2024 en Chumbivilcas, Cusco, logró su reasignación por salud a la provincia Jorge Basadre el 4 de junio del 2025 y que el 1 de agosto de este mismo año se reasignó a la ciudad de Tacna por unidad familiar, pese a que uno de los requisitos de la Resolución Viceministerial 054-2025-MINEDU es que el docente haya tenido una licencia de 12 meses por incapacidad para el trabajo.

La dirigente explicó que los docentes al postular en el concurso de nombramiento se encuentran bien de salud y así lo aseguran en una declaración jurada, sin embargo en menos de un año les “aparecen” enfermedades graves, gracias a las cuales piden su cambio a sus ciudades de origen, relegando a otros docentes que llevan años trabajando alejados de sus familias.