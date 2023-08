El presidente del Consejo Regional de Tacna Manuel Mori Mamani tras conocer la Resolución 6 del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, que ordena dejar en libertad a Luis Torres Robledo, señaló que el cambio de autoridades que se ha sufrido en junio y ahora en agosto afecta la reactivación de las obras del Gobierno Regional y por ende la generación de empleos.

“Estamos a unos cuantos meses de que culmine el año y no se ha avanzado mucho, no se ha trabajado en la promoción de empleo, recordemos que a Tacna aparte se le ha quitado los recursos, me apena mucho que este año se haya tenido que vivir esto porque no hemos podido hacer un aporte para que se genere el desarrollo que tanto esperan los tacneños”, sostuvo.

Cambio de funcionarios parará trabajos

Expresó su preocupación porque cuando se cambia la autoridad lo primero que hacen es rodearse de personas de confianza y para ello se producen cambios de funcionarios en la institución.

“Es natural que cuando se cambia una gestión o se cambia la persona lo primero que hacen es rodearse de personas de confianza y al haber esos cambios tiene que hacerse diagnósticos, evaluaciones, tiene que verse lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho en estos meses y eso es lo que preocupa: que al haber cambios va a haber estancamiento se va a parar los trabajos no va a caminar porque estamos hablando de dos personas diferentes”, apuntó.

No sabemos si terminó la inestabilidad

Mori Mamani señaló que ni siquiera ahora se sabe si con esto ya terminó la inestabilidad ya que, según dijo, el gobernador siempre estará sujeto a lo que dispongan las autoridades judiciales que tienen a su cargo este y otros procesos en los cuales es investigado.

“Lo único que causamos es malestar a la gente, causamos que no se pueda superar las brechas que tenemos en la región de Tacna en salud, educación, desarrollo social, vivienda, tenemos invasiones, un montón de cosas que hay para trabajar y que esta situación de coyuntura no nos permite que avancemos”, reafirmó en las afueras del GRT. Estas declaraciones la brindó ayer a las 12 horas en las afueras de la nueva sede del Gobierno Regional de Tacna en la avenida Odría.