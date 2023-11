Ante el acuerdo de las autoridades de la región de activar los pozos de El Ayro para paliar la crisis hídrica, el presidente del Consejo Regional Manuel Mori Mamani instó a socializar dicha situación y atenderlos porque es una población que por muchos años ha sido desatendida en diversos sectores como salud, educación y servicios básicos.

“También hay una deuda que todavía no se ha terminado de pagar que era el resarcimiento de algunas afectaciones, lo que estamos buscando es como afianzar el recurso hídrico para toda la ciudad de Tacna porque si no lo hacemos vamos a pasar una dura escasez de agua”, recordó.

Presencia mínima del Estado

La oposición de los comuneros se debe a que no están contentos con el actuar de las autoridades regionales y ediles que han antecedido y la presencia del Estado ha sido mínima.

“Yo mismo he estado en Alto Perú el miércoles y es realmente deprimente, hay sectores que no tienen luz, agua y desagüe que es lo esencial para poder vivir o tener una vida digna en esta zona, más allá que si se necesita o no el recurso hídrico ellos merecen ser atendidos”, manifestó.