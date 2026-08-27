Con la presentación de estampas que representan pasajes de la historia de Tacna cientos de niños reflejaron el amor a la tierra que los vio nacer. El acto se desarrolló en el marco del 97º aniversario de la reincorporación de la Ciudad Heroica al Perú.

Menores se vistieron como los agricultores de Para y las rabonas. (Foto: Difusión)

Participaron alrededor de 53 instituciones educativas del nivel inicial en la ceremonia de Ofrenda de la Niñez en el Centro Cívico de Tacna.

Los cañones de la Batalla del campo de la Alianza fueron escenificados por los niños. (Foto: Difusión)

Los menores desfilaron y recorrieron la avenida San Martín ataviados de indumentaria de la época de la guerra con Chile, el cautiverio, la Tacna de antaño, así como estampas costumbristas de las cuatro provincias.

Una típica procesión de la Virgen del Rosario, patrona de Tacna. (Foto: Difusión)

Los representantes de los planteles pidieron a las autoridades que cuiden la ciudad y que les den la seguridad para crecer con confianza, alegría y respeto.