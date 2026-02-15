La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que desde el lunes 16 implementará oficialmente el sistema de control biométrico en el Puesto de Control Fronterizo de Tacna, el cual operará las 24 horas del día.

La medida busca reforzar la seguridad y ordenar el ingreso al país en la frontera sur.

Según la entidad, el nuevo sistema permitirá una verificación de identidad segura y moderna, con resguardo de la información conforme a la normativa vigente.

La implementación se concreta tras un periodo de “marcha blanca”, durante el cual se realizaron ajustes técnicos para optimizar la atención y mejorar la experiencia de los usuarios.

Migraciones reafirmó su compromiso de brindar un servicio eficiente, respetuoso y transparente, e indicó que mantendrá un monitoreo permanente del funcionamiento del sistema biométrico en la frontera con Chile.

Con esta herramienta tecnológica, la institución apunta a fortalecer los controles migratorios, prevenir posibles irregularidades y agilizar el flujo de viajeros que transitan diariamente por uno de los pasos fronterizos más dinámicos del país.