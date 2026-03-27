“Respecto a Tacna tenemos pensado implementar zonas económicas ecológicas o lo que antiguamente se conocía como parques industriales”, indicó la candidata a la presidencia del Perú por el partido Fuerza y Libertad, Fiorela Molinelli Aristondo en su visita a la Ciudad Heroica.

Detalló que las zonas económicas ecológicas son mucho más amplias y modernas porque no solamente aprovecha el potencial de la región y la diversificación productiva, ya sea en el turismo, el comercio, la pesca y minería, sino también otorga incentivos tributarios.

Comerciantes de ropa usada

“Por ejemplo estábamos hablando del problema de la ropa usada, nadie está en contra del emprendimiento, lo que necesitamos es un Estado que no estorbe, que ayude y ¿cómo lo hace? diciéndole al emprendedor que formalice, los tres primeros años no paga impuestos, pero luego del tercer año, cuando comiences a cosechar el fruto de tu esfuerzo, ya pagarás impuestos”, explicó.

Indicó que en La Yarada Los Palos hay una fuerte presencia de trabajo fornal pero también informal y ahí se tiene que ayudar a formalizar la economía.

Integrar subsistemas de salud

Añadió que planea integrar los subsistemas de salud e implementar 900 postas médicas y policlínicos de atención primaria, los cuales serán financiados a través de recursos públicos y mediante obras por impuesto.

Además ratificó su propuesta de integrar el sistema de salud articulando el trabajo del Ministerio de Salud, Essalud, la Policía y el subsistema de salud de las Fuerzas Armadas.