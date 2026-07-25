Con el objetivo de ampliar sus oportunidades de inserción laboral y fortalecer sus capacidades para acceder a empleos formales, diez madres usuarias del programa Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), participaron en el primer curso de formación para vigías en seguridad y prevención de riesgos en obras de construcción, desarrollado en la región Moquegua.

La capacitación fue impulsada de manera articulada con el programa Warmi Ñan y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico). Durante 11 días, las participantes recibieron formación sobre los principales lineamientos de seguridad y prevención de riesgos en el sector construcción, conocimientos que les permitirán mejorar su perfil ocupacional y acceder a nuevas oportunidades laborales.

Al concluir el proceso formativo, las diez madres recibieron certificados que acreditan los conocimientos adquiridos y fortalecen sus posibilidades de postular a puestos vinculados a la supervisión y vigilancia de medidas de seguridad en obras.

SUPERACIÓN

Tres de las participantes asistieron diariamente a las clases acompañadas de sus bebés, debido a que no cuentan con una red de apoyo para su cuidado. Lejos de representar una limitación, esta situación reflejó la determinación de las usuarias por continuar capacitándose en busca de mejores condiciones de vida para sus familias.

“He aprovechado esta oportunidad para aprender y conseguir un trabajo. Sé que con este curso podré postular con más confianza y ayudar a sacar adelante a mis hijos”, expresó Erica Arocutipa, una de las beneficiarias que culminó satisfactoriamente la formación.