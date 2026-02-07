El exgerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto (Moquegua), Derly Jesús Núñez Ticona, fue detenido en Arequipa luego de ser ubicado tras un conflicto familiar con su expareja por la tenencia de su hijo. El encuentro que tuvieron permitió la intervención policial.

La captura se ejecutó por una requisitoria vigente en su contra, debido a una sentencia del Poder Judicial que le impuso seis años de prisión, cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 365 días multa por el delito de colusión agravada.

Presunta adjudicación indebidad

El caso por el que fue condenado está relacionado con la adjudicación indebida de una licitación para el asfaltado de la asociación Los Pioneros, realizada entre julio y agosto del 2016. El perjuicio económico a la comuna provincial superó los 160 mil soles.

Además, Núñez Ticona es investigado por el atropello y muerte de la ingeniera María Carrillo Valdivia, ocurrido la madrugada del 15 de julio de 2025 en la avenida Ejército, en Arequipa. Cámaras de seguridad identificaron una camioneta de su propiedad como el vehículo causante del accidente.