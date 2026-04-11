El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Renzo Ángel Sacatuma Acostupa (27), así como para los civiles Job Jen Paul Guillen Soto (30) y Joel Arturo Cahuana Astete (30), investigados por el presunto delito de robo agravado.

El caso se originó tras la denuncia de Arnorld Uriel C. M. (26), quien fue asaltado en Tacna y despojado de su celular iPhone 16 Pro Max, dinero y pertenencias. El equipo fue rastreado mediante GPS hasta Ilo, lo que permitió la captura de los implicados. Grande fue la sorpresa al descubrirse que el presunto asaltante era un suboficial que trabajaba en la Comisaría de Ilo.

“Plantón” de familiares

En tanto, los familiares del policía y de Cahuana Astete realizaron un “plantón” frente a la sede del Poder Judicial de Ilo para exigir su inmediata liberación. Sostienen que ambos son inocentes y aseguran contar con pruebas que respaldan su versión.

Yudit Cahuana, hermana del implicado, afirmó que su familiar fue detenido de manera injusta. Señaló que él trabaja como mecánico y que se encontraba reparando el vehículo en el que posteriormente se produjo la intervención.

Niegan participación

Por su parte, Daniel Amachi Acostupa, tío del policía, aseguró que su sobrino no participó en el asalto. Indicó que cuentan con videos y conversaciones que demostrarían que el efectivo se encontraba en su vivienda en Nuevo Ilo el día de la intervención.