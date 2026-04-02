El Poder Judicial en Moquegua dictó un mandato de prisión preventiva en contra de José Luis Gálvez Jaén (42), como presunto responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos en agravio de una adolescente de 16 años.

Los hechos ocurrieron el 24 de marzo en horas de la tarde, cuando la agraviada circulaba a inmediaciones del terminal terrestre junto a su compañero de estudios y al cruzarse con el sujeto, este le toca intencionalmente su glúteo izquierdo.

Capturaron a agresor

Este hecho fue comunicado por la menor a su compañero y a su vez a su padre, quien acude a auxiliar a su hija que se encontraba asustada por lo ocurrido. Tras ser identificado el investigado, el padre llama a la Policía para intervenirlo.

El varón fue internado en el establecimiento penitenciaro de Moquegua por el plazo de siete meses. En tanto, el Ministerio Público continuará con la investigación como el recojo de las declaraciones de testigos, pericias, entre otras diligencias.