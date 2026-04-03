Cerca de 60 alumnos del nivel secundario de la institución educativa José Carlos Mariátegui de Torata, participaron en la escenificaron el vía crucis en el atrio del Santuario Virgen de la Candelaria, como parte de las actividades por Semana Santa.

La actividad inició con la escenificación de la última cena, el lavado de pies y la captura de Jesús. Luego se realizó el recorrido de las 14 estaciones del vía crucis, que comenzó en la plaza central de Torata y culminó en el mirador del Cristo Blanco.

Con gran devoción se vive la Semana Santa en la región Moquegua. (Foto: Cortesía MDT)

Reciben clases de teatro

Durante toda la jornada, se contó con apoyo del personal de serenazgo de la comuna distrital, quienes desde tempranas horas garantizaron la seguridad de los estudiantes y público asistente.

Cabe destacar que los alumnos que participaron de la escenificación, reciben formación en teatro, lo que garantizó que pusieran en escena diversos pasajes de la pasión de Cristo.

En Moquegua al igual que el resto del mundo católico se celebra la Semana Santa cuyo día central es hoy con la conmemoración del Viernes Santo. Grupos parroquiales representarán la crucifixión y muerte de Jesús para dar paso luego a su resurrección y llevar el mensaje de salvación.