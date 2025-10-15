Centenares de fieles se vistieron de fervor religioso para honrar a la virgen y mártir Santa Fortunata, Patrona Espiritual de Moquegua y Patrimonio Cultural de la Nación, cuyas reliquias están resguardadas en la cocatedral Santo Domingo de la ciudad de Moquegua.

Con este motivo especial, la población participó días previos de las misas y la procesión que se realizó la tarde de éste 14 de octubre, recorriendo las principales calles de la ciudad de Moquegua, donde las instituciones elaboraron vistosas alfombras florales.

Feria Santa Fortunata

Las actividades se iniciaron desde el sábado 11 de octubre, con la XXVI Feria Regional Artesanal, Turística y Agroindustrial “Santa Fortunata 2025”, continuando con la entrada de ceras y serenata en la plaza de armas en honor a la religiosa.

Los actos centrales se iniciaron con una misa de honor a Santa Fortunata, donde participaron las principales autoridades locales, una exposición fotográfica y finalizando con la procesión de la sagrada imagen de la virgen y mártir.