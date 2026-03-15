El Jurado Electoral Especial (JEE) de Mariscal Nieto dispuso iniciar un procedimiento sancionador contra los candidatos a la Cámara de Diputados: Elías Samuel León Rosales y Yolanda Ccallata Cueva, de la organización política Perú Primero, por la presunta entrega de bienes durante una actividad política en la provincia de Ilo.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N° 00629-2026-JEE-MNIE/JNE, en el que señala que el caso se origina en el Informe N° 061-2026, elaborado por el coordinador de fiscalización, Víctor Arnold Condori Machaca.

Restricción para entregar regalos

El funcionario reportó la presunta vulneración del Artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe a los candidatos entregar dinero, regalos o bienes durante actividades proselitistas.

Según el informe de fiscalización citado por el JEE, durante el “Encuentro regional: Las mujeres primero en la política, liderazgo y decisión”, realizado el 8 de marzo en Ilo, se habrían ofrecido y entregado bienes como calzado de fabricación trujillana y hervidoras eléctricas marca Oster.

Superaron límite legal

El fiscalizador señaló que el valor de estos productos superaría ampliamente el límite permitido de 16.50 soles, por lo que no podrían considerarse artículos publicitarios ni bienes de consumo inmediato autorizados por la normativa electoral.

Ante estos indicios el JEE resolvió admitir a trámite el procedimiento sancionador y otorgó un plazo a los candidatos y personero legal de “Perú Primero” para sus descargos. El organismo precisó que de confirmarse la infracción la normativa establece la aplicación de multas que van entre 5 y 30 UIT, conforme al reglamento aprobado por Resolución N° 0050-2024-JNE.