El director de ITEP Moquegua, Carlos Bustinza, fue sancionado por la Unidad de Gestión Educativa (Ugel) Mariscal Nieto con una multa de 15 unidades impositivas tributarias, equivalente a 80,250 soles.

La multa se debe a que, según la Ugel, incurrió en publicidad engañosa al haberse presentado como instituto cuando legalmente está autorizada como Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO).

Reclamos de estudiantes

El director de la Ugel, Manuel Bernedo Soto, dijo que la institución no logró desvirtuar las observaciones y que de persistir en estas conductas, la normativa contempla la posibilidad de aplicar sanciones mayores. “La titulación no se hizo de acuerdo con las normas”, recordó la autoridad luego de manifestarse varios reclamos por centenares de estudiantes.

No obstante, para el director de ITEP Moquegua, Carlos Bustinza, la medida es injusta y anunció que ejercerá su derecho para apelar la decisión. Afirmó que siempre brindó un servicio de educación técnica y que se encuentra debidamente registrada, lo cual no habría sido tomado en cuenta por el órgano instructor.