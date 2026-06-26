Centenares de pobladores de Moquegua marcharon por diferentes calles de la ciudad hasta llegar al puente de Montalvo, donde bloquearon las vías de ingreso y salida, interrumpiendo el tránsito vehicular. La medida forma parte de la protesta “en defensa del territorio regional”, en contra el proyecto de Ley N° 11658/2024-PE, que cercenaría el anexo de Quebrada Honda, en el distrito de Torata.

La movilización convocada por 48 horas (jueves 25 y viernes 26 de junio) reunió en su primer día a agricultores, transportistas, comerciantes y autoridades, que se desplazaron desde distintos puntos de la ciudad hasta este emblemático puente en la caretera Panamericana Sur para expresar su rechazo a la norma aprobada por el Congreso a favor de Tacna.

Persona no grata

En el calor de la protesta, los quejosos solicitaron que la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez Gallegos, sea declarada persona no grata en la región, al considerar que tuvo un rol trascendental vinculado a la aprobación de la norma que cercenar territorio moqueguano.

En tanto, la acción de protesta podría prolongarse de manera indefinida si el Ejecutivo no da una respuesta favorable a las exigencias de la población de Moquegua que pide se observe el proyecto de Ley N° 11658, debido a la afectación al territorio regional.

Gobernadora regional de Moquegua Gilia Gutiérrez Ayala. (Foto: Difusión)

Solicitaron autógrafa

Esto debido, a que las autoridades de Tacna solicitaron al presidente de la República José María Balcázar la promulgación de la autógrafa del proyecto de Ley N° 11658, ley de saneamiento de tramos de la provincia Jorge Basadre. Dicho documento fue suscrito por el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo y alcaldes.

Los manifestantes advirtieron que no liberarán el puente Montalvo ni darán treguas para el tránsito a las regiones de Arequipa, Puno y Tacna.